Dialisi, crolla il controsoffitto. Locali allagati

Danni ingenti all'interno dell'ospedale Sant'Andrea. Nella notte sono crollati i controsoffitti del nuovo reparto di dialisi, che doveva essere inaugurato tra qualche giorno. A causare il crollo alcune infiltrazioni dovute a perdite nei tubi: l'acqua fuoriuscita ha allagato la nuova dialisi, ma anche altri spazi della struttura sanitaria.

A segnalare l'accaduto è il parlamentare Paolo Tiramani. Che commenta: "Cose che possono capitare? Mah.... Caro Assessore Luigi Genesio Icardi gli obiettivi della dirigenza dell'ASL sono solo numeri di un gelido bilancio o sono capacità di gestire spazi e persone?".

Il parlamentare non risparmia la direzione." Serpieri in tre anni che è qui ha fatto solo disastri, vogliamo cambiare marcia e siamo sicuri che il momento giusto stia arrivando anche per Vercelli... ".

Secondo le prime informazioni raccolte dal parlamentare, il danno sarebbe da attribuirsi a un problema nella saldatura di alcuni tubi, danneggiati in modo tale da causare il crollo.