Centro di Aiuto alla Vita: raccolta di farmaci e prodotti per l'infanzia

Anche quest'anno, il Centro di Aiuto alla Vita di Vercelli aderisce all'iniziativa “In farmacia per i Bambini”, promossa dalla Fondazione Francesca Rava, per portare un aiuto concreto a piccoli e mamme in difficoltà.

Nella giornata di mercoledì 20 novembre 2019, le volontarie saranno presenti nelle farmacie: Centrale di Vercelli, Gallo di Caresanablot e Orillier di Cigliano, che hanno accettato di aderire all'iniziativa. Saranno raccolti farmaci pediatrici da banco, pannolini, latte in polvere, omogeneizzati e altri prodotti precedentemente selezionati.

Tutto questo sarà di grande aiuto per i bambini e le mamme, seguiti dal Centro di Aiuto alla Vita di Vercelli. Nel corso del 2019, sono già state seguite 95 famiglie in difficoltà e sono stati erogati cinque “Progetti Gemma”, che offrono un aiuto economico alle donne incinte che hanno un dubbio sul portare avanti la gravidanza. Per tutti loro, anche soltanto un antipiretico, o del latte in polvere, possono fare la differenza.

Confidando nella generosità di tutti, si ringrazia in anticipo chiunque vorrà andare “In farmacia per i Bambini”.