Laura Tarchetti premiata a Genova

Un incipit di un grande scrittore, Maurizio De Giovanni, e l’invito del giornale Il Secolo XIX a continuare a scrivere in occasione della seconda edizione del Festival letterario Incipit, dedicato al tema del cammino, organizzato in vari luoghi di Genova.

Hanno accettato in 450, tre sono stati premiati. Una di queste è Laura Tarchetti, vercellese, che già in passato si era distinta in altre iniziative letterarie.

(Alla Tarchetti manca solo la consacrazione definitiva di una pubblicazione).

Ecco l’articolo (LEGGI QUI) apparso sabato su Il Secolo XIX con il filmato.

In questa pagina sempore del Secolo XIX (LEGGI QUI) troviamo l’incipit di De Giovanni e il racconto scritto da Laura Tarchetti.