L'Engas Hockey Vercelli strapazza l'Amatori: 11 a 1

Derby spettacolare questa sera fra Engas Hockey Vercelli e Amatori Vercelli davanti a un buon pubblico di spettatori: 11-1 per i padroni di casa, trascinati da un Monteforte strepitoso e autore di 8 reti.

Primo tempo: inizio scoppiettante ed equilibrato, con occasioni da ambo i lati, Hockey Vercelli tira molte volte, ma senza realizzare, Amatori si propone senza timore, sopratutto in contropiede. Il punteggio si muove al 19’ con l’1-0 di Monteforte, seguono altri tentativi di Hockey Vercelli (che sostuisce al 11’ Brusa con Orso) prima del pareggio al 16’ di Mancini. Da qui in poi la prima frazione ha il volto di Enea Monteforte: il “Pistolero” è in serata memorabile e trascina la sua squadra dilagando e segnando tutte le altre 5 reti con cui si va a riposo. Monteforte si impone sopratutto dal lato sinistro, seppur variando e segnato anche un gol da posizione centrale e uno su rigore.

Secondo tempo: Nell’Engas Pasciullo fra i pali e entra Villani al posto di Orso. Hockey Vercelli inizia ancora proponendosi in avanti e contemporaneamente gestendo palla. Al 18’ esce Villani, rilevato da Fiorentino. La ripresa scorre agile, con Hockey Vercelli a fare agevolmente la partita e Amatori a farsi vedere raramente, solo su contropiede. Brusa rientra in campo, poi sostituito da Aprile. Bene in particolare il capitano Amleto Francazio, autore di 2 reti; Monteforte sbaglia un rigore che nulla toglie alla sua super serata, che continua con la sua settima marcatura a meno di 3 minuti dalla fine e l’ottava a 22 secondi dal termine.

Tabellino.

Formazioni: Hockey Vercelli: Lo Priore, Brusa, Motaran, Francazio, Monteforte.

Amatori: Chiavaro, Penso, Macini, Della Torre, Tarsia.

Reti: 1°T 19’14 Monteforte (HV) 1-0; 16’57 Macini (Amatori) 1-1; 9’47 Monteforte (HV)2-1; 8’40 Monteforte 3-1; 5’51 Monteforte (HV) 4-1; 4’19 rigore, Monteforte (HV) 5-1; 1’54 Monteforte (HV) 6-1. 2°T: 15’25 (HV) Francazio 7-1; 10’35 Francazio (HV) 8-1; 3’51 Monteforte (HV) 9-1; 1’34 Aprile (HV) 10- 1: 0’22 Monteforte (HV) 11-1