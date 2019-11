Ritrovare l'aggressività di Novara, Siena

Eros Schiavon, domani in campo

«Dobbiamo ritrovare dentro di noi la giusta determinazione, che è stata la nostra arma migliore. Dobbiamo insomma tornare a essere quelli di Novara e Siena» dice Alberto Gilardino alla vigilia della gara esterna contro il Como.

Pro Vercelli e Como hanno tanto in comune. Stessi punti e stesso cammino: 4 vittorie, 4 sconfitte, 6 pareggi.

«Sarà una partita difficile in campo difficile, pioverà – dice ancora Gilardino – Il Como è una squadra esperta, costruita per raggiungere tranquillamente la zona paly off. Sarà una partita difficile, dal primo minuto. Sarà fondamentale battersi sulle seconde palle, essere bravi a riconquistare palle e poi ripartire».

L’elenco degli assenti però è lungo; oltre a De Marino e Sangiorgi non ci saranno gli infortunati Grosso, Graziano, Volpe, Benedetti e non ci sarà Quagliata squalificato.

«Ma ci saranno gli altri, che hanno tutti voglia di fare bene» dice il tecnico.

Tocca a Iezzi domani?

«Sto valutando, Iezzi ha lavorato bene, ma a sinistra possono giocare anche Foglia o Franchino».

Schiavon?

«Ha avuto problemi al collo, ma domani ci sarà».

Convocati:

Portieri: Moschin, Saro

Difensori centrali: Auriletto, Carosso, Masi

Terzini: Franchino, Iezzi, Foglia

Centrocampisti: Bani, Erradi, Mal, Merio, Schiavon, Varas

Ali: Azzi, Russo, Rosso, Romairone, Della Morte

Attaccanti: Cecconi, Ciceri, Comi