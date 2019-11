"Assestamento regionale: le risorse per le Province aumentano del 40%"

“Apprendo con soddisfazione dell’attenzione dimostrata dalla Giunta regionale alle Province e alle funzioni delegate che queste svolgono sul territorio tramite il 40% in più di stanziamento di risorse rispetto al passato”. Lo dichiara il Presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, sottolineando che “Rispetto ai 2 milioni di euro ricevuti dalla precedente amministrazione targata PD, arriviamo oggi a 2,8 milioni. Risorse ancora non sufficienti a coprire integralmente le necessità dei nostri enti ma che dimostrano un cambio di rotta rilevante, un segnale che non possiamo che apprezzare".