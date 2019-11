"Mensa, ragazzi come si mangia a scuola?"

Come si mangia alla mensa scolastica? E' quello che hanno voluto capire il sindaco di Gattinara Daniele Baglione, l’assessore Elisa Roggia, il consigliere delegato Enrico Segatto e il dirigente dell’Istituto comprensivo che hanno pranzato con i ragazzi della scuola media di via San Rocco.

Sindaco e dirigente hanno appurato la qualità degli alimenti forniti e la buona organizzazione del sistema di fornitura dei pasti e hanno monitorato il gradimento del menù. Al termine, entrambi hanno espresso la volontà di proseguire, a cadenza periodica, nelle visite alla mensa dei vari ordini di scuola.

La visita rientra nella normale serie periodica di controlli che il primo cittadino, che ha anche la delega alla scuola, ha sempre effettuato nel corso degli anni scolastici, anche se nessun genitore ha in queste settimane manifestato critiche su questo aspetto della vita scolastica.

«Per il momento non ho ricevuto alcuna lamentela da parte di genitori – commenta Baglione - ma, in ogni caso, ho ritenuto opportuno fare come ho sempre fatto, per verificare se i nostri ragazzi sono contenti della mensa e se la qualità del cibo è appropriata. Mi pare che tutti possano stare tranquilli da ogni punto di vista. La qualità del cibo è buona. Mi preme evidenziare che, grazie alla ditta Dussmann che fornisce il cibo alle mense scolastiche e alla preziosa collaborazione delle Associazioni coinvolte, continua il Progetto “Buon Samaritano”, che consente di recuperare gli alimenti non consumati nella mensa scolastica e redistribuirli alle persone in difficoltà. In questi anni sono stati redistribuiti più di 30.000 pasti».