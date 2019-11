Incidente, nella notte, intorno alle 4,15, a Robbio. Il conducente di un'auto è finito fuori strada con la propria vettura, mentre viaggiava in direzione Sant'Angelo Lomellina, per cause ancora al vaglio degli agenti della Polstrada.

Il personale del 118 è intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio che ha trasportato il ferito, un uomo di 33 anni, all’ospedale di Vercelli in codice verde, con alcune lievi contusioni.