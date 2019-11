Kiwanis, serata sulle nuove opportunità formative

Giovedì 14 novembre alla presenza del Luogotenente divisionale Domenico La Mantia è iniziato l’anno sociale 2019 – 2020 del Kiwanis Club Vercelli, con un appuntamento ospitato al Circolo Ricreativo che ha visto come ospite relatore Claudio Osenga, direttore di Coverfop, Consorzio Vercellese di Formazione Professionale. La sfida del mercato globale e le nuove generazioni alla prova della vita scolastica e lavorativa, sono state al centro di una serata che ha inaugurato un anno dedicato, come annunciato dal presidente Luca Brusotto, ai giovani e alle loro competenze. Ospite della serata anche il presidente di Coverfop, Davide Malandra.

Il consiglio direttivo del Club ha effettuato anche il primo service dell’anno destinato al sostegno di un’allieva meritevole della Scuola di danza “Da.Gi.S” di Vercelli, per permetterle di partecipare ad un importante concorso internazionale che si terrà a Mosca nel gennaio prossimo.