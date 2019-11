Borracce plastic free per gli alunni delle elementari

Dopo le sagre plastic free con posate e piatti biodegradabili, il Comune fa un altro passo avanti nella promozione di comportamenti virtuosi a favore dell'ambiente preparandosi a fornire 2000 borracce agli alunni delle scuole elementari di Vercelli.

Nella giornata di venerdì, sul sito del Comune, è stata pubblicata la manifestazione di interesse alla ricerca di un'azienda disponibile a fornire le borracce: entro il 29 novembre le ditte interessate potranno rispondere al bando inviando la propria offerta (clicca QUI per il bando)

Le borracce plastic free dovranno essere ecologiche e riutilizzabili, prodotte in materiali come acciaio e alluminio, e preferibilmente da mezzo litro, in modo tale da poter essere facilmente trasportato nello zaino. Sulla borraccia è richiesto che venga riportato sia il logo sia dell’azienda, sia quello del Comune di Vercelli. Infine sul contenitore dovrà essere indicata la quota di eventuale compartecipazione economica da parte dell’amministrazione.

La fornitura agli alunni delle scuole elementari sarà il primo passo: l'obiettivo del Comune è di ampliare il progetto agli altri ordini di scuola.