Screening sanitari gratuiti e consigli sul corretto stile di vita: giornata di prevenzione del diabete

In occasione della giornata mondiale sul diabete, anche Vercelli rinnova l'appuntamento con la prevenzione. Domani, sabato 16 novembre, l’associazione diabetici della Provincia di Vercelli “Prof. Egidio Archero”, e l’Asl Vercelli promuovono screening preventivi gratuiti. Rivolgendosi alla Piastra dell’ospedale Sant'Andrea, in Largo Giusti 3, i cittadini potranno effettuare screening gratuiti riguardanti cardiologia, oculistica e diabetologia.

A partire dalle ore 9 medici volontari saranno a disposizione dei cittadini per effettuare esami di ECG, fondo oculare e controllo di indice di massa corporea con approfondimenti legati alla dieta e agli stili di vita. All’ingresso della piastra ci saranno i volontari dell’associazione che effettueranno misure della glicemia e della pressione.

Il tema scelto quest’anno in occasione del World Diabetes Day è “la famiglia e il diabete”. Un appuntamento che si rinnova di anno in anno e che si dimostra vincente per intercettare in tempo eventuali problemi; nelle edizioni passate, grazie a questa giornata, sono stati rilevati alcuni casi di utenti che presentavano patologie di pre diabete o cardiache.

La cittadinanza è invitata a questo importante appuntamento.