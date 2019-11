Pallets, il progetto di Asm Vercelli al vaglio della Provincia

Mercoledì Asm ha presentato agli uffici tecnici della Provincia il progetto di realizzazione di uno stabilimento per il recupero del legno da raccolta differenziata finalizzato alla produzione di pallets pressati e pallets block localizzato in via Cesare Libano, nella zona Industriale, aggiornato in base alle osservazioni emerse in occasione della Conferenza dei Servizi che si è tenuta lo scorso settembre.



"Ieri è stata convocata, per il giorno 17 dicembre, una nuova Conferenza dei servizi, che sarà chiamata a verificare l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale - spiega il consigliere delegato all'Ambiente, Doriano Bertolone -. Per quanto mi riguarda, anche a nome del Presidente della Provincia, posso garantire che, nell’esaminare e valutare il progetto, gli uffici porranno la consueta attenzione affinché siano assicurate le massime garanzie per il rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini di Vercelli e dei paesi limitrofi".



Garanzie derivanti anche dalle verifiche condotte su tali aspetti dalle strutture competenti dell’Arpa (che non aveva mosso particolari rilievi al progetto) o da eventuali pareri di autorità terze.



"La Provincia non entra nel merito politico delle scelte - precisa Bertolone - ma a lei spetta, tramite riscontri tecnico-scientifici, la verifica del rispetto dei parametri di legge e della compatibilità ambientale. Sarà nostra cura garantire la massima informazione e trasparenza delle procedure di valutazione agli enti locali e a tutti i soggetti interessati".