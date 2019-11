A pochi giorni dall’anniversario della caduta di quello che in molti consideravano l’ultimo muro d’Europa, Davide Grasso sarà ospite del Comitato Vercelli Antifascista Antirazzista mercoledì 20 novembre presso il Circolo Isola in Via Trieste n.2, dove presenterà il suo ultimo libro: "La Città e il fantasma. Dal muro di Berlino ai nuovi muri”.