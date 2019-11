Tragedia sfiorata a Venaria: tenta di avvelenare il biberon del figlio e si taglia le vene

Ha sciolto una sostanza nel biberon del figlio di appena 15 mesi quindi ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene.

A salvare la moglie e il bambino è stato il marito della donna, di rientro dal lavoro. L'uomo, rientrato a casa, ha subito chiamato il 118. Dramma sfiorato, venerdì pomeriggio a Venaria, poco prima delle 15.

La donna è ora ricoverata all'ospedale di Rivoli, mentre il figlio è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria.

La donna ha 42 anni e, come appurato dagli inquirenti, è in cura da due anni al Centro di salute mentale per una grave depressione.

Il bambino è in prognosi riservata, in attesa di ulteriori esami per accertare che cosa abbia ingerito, ma sarebbe cosciente. La mamma è stata sottoposta a fermo dai carabinieri di Venaria Reale.