Gattinara verso il Natale: commercianti e Pro loco al lavoro per abbellire la città

Gattinara si prepara alle Feste di Natale e, in queste settimane, da un’idea della Pro loco, lanciata per abbellire il centro cittadino con nuovi addobbi, i commercianti che hanno aderito si sono messi all’opera, in un magazzino per l’occasione trasformato in laboratorio, per realizzare gli addobbi: scale, sacchi di iuta con decorazioni natalizie e tanto altro.

L’idea è addobbare sempre di più il centro paese donando allegria alle vie cittadine per trasmettere il giusto spirito natalizio.

«La forte collaborazione e il piacere di lavorare tutti insieme, sono segnali importanti di coesione sociale e dimostrazione di attenzione e cura nei confronti della propria città e della propria clientela – spiegano il sindaco Daniele Baglione e l’assessore al Commercio Elisa Roggia -. Ringraziamo veramente la Pro Loco e il presidente Gaetano Russo per aver lanciato questa idea e tutti i commercianti che hanno aderito a questa iniziativa e, in modo particolare i commercianti che si danno da fare per preparare i nuovi addobbi. Uniti si Vince! E questo è l’esempio più significativo che quando si lavora tutti insieme si raggiungo al meglio gli obiettivi».