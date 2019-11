SOS per la gatta Felicia, manca da casa da lunedì

L'11 novembre, intorno alle 7 del mattino, in zona via 4 novembre (lato via Viviani) è stata smarrita Felicia, gatta europea di piccola taglia di circa 6 anni. I suoi segni particolari sono: grandi occhi verdi, pancia a macchioline nere simili a pois, una macchia scura sul lato destro del naso e una macchia nera nell’interno di una delle zampe anteriori, tutte le altre sono bianche.

È molto diffidente nei confronti degli sconosciuti, ha un miagolio molto acuto ed è sterilizzata.

Potrebbe essersi allontanata da casa ed essersi persa in zona Cervetto o zona corso Bormida.

Chiunque la avvistasse può chiamare Letizia Giorcelli 3484337071 Bruno Giorcelli 3483828048 Anna Arienta 3485118455 Luca Giorcelli 3479019650