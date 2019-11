Neve in alta valle: strade chiuse e paesi isolati

Con le prime copiose nevicate - 50 centimetri si registrano ad Alagna, circa un metro a Carcoforo - sono state chiuse al traffico alcune delle strade provinciali che ogni inverno vanno in crisi in seguito alle precipitazioni. La Provincia informa che la SP10 da località Ponte Quare a Rima è chiusa a seguito al movimento della slavina Ciaffera. La slavina ha un fronte di circa 50 metri e altezza di circa 5 metri. "Le scarse condizioni di visibilità non consentono di intervenire in sicurezza nella giornata odierna quindi le opere i primi interventi per l'apertura di un varco avverranno presumibilmente domani - spiegano dagli uffici della Provincia -. Per consentire la circolazione si attenderà poi il parere della commissione valanghe". Come avviene praticamente tutti gli inverni, anche quest'anno Rima è rimasta isolata.

E isolato, sull'altra diramazione della Val Sermenza, è anche Carcoforo. La SP124 è infatti chiusa da località Ferrate fino a Carcoforo a seguito di slavina. Attualmente la Provincia sta operando per realizzare traccia che verrà ultimata in giornata. Per la riapertura sarà poi necessario attendere il parere della commissione valanghe.