Lavori pubblici: le strade chiuse e i divieti della prossima settimana

Settimana di lavori, chiusure e deviazioni al traffico in città. Ecco l'elenco delle strade interessate dagli interventi.

Via Trento

Dal 18 al 22 novembre, per tutte le 24 ore, in via Trento, nel tratto compreso tra l’accesso al parcheggio e l’intersezione con via Trieste e in via Restano, nel tratto compreso tra l’accesso al parcheggio e l’intersezione con via Trieste sono temporaneamente vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a causa di una serie di lavori alla rete idrica che Asm deve effettuare nella zona all'incrocio tra via Restano e via Trento. Di conseguenza, nell’area di parcheggio adiacente il Palapregnolato, individuata quale percorso di transito alternativo, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Via Vinzaglio

Il giorno 20 novembre. dalle 7 alle 18, in via Vinzaglio, in fregio al numero civico 2, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, a eccezione di quelli impiegati nello svolgimento dei lavori.

Centro storico e piazza del Municipio

Lunedì 18 novembre, dalle 8 alle 18 e comunque sino a temine dei lavori in corso di esecuzione, sono temporaneamente vietate la sosta con rimozione forzata e la circolazione di tutti i veicoli in via Simone di Collobiano, tratto compreso tra via Sant’Antonio e via Galileo Ferraris per i lavori di ripristino del manto stradale in seguito ai lavori per la posa della fibra ultraveloce.

Mercoledì 20 novembre, dalle 8 alle 18, e comunque sino a temine dei lavori in corso di esecuzione, sono temporaneamente vietate la sosta con rimozione forzata e la circolazione di tutti i veicoli nelle seguenti strade: piazza Municipio, tratto da via San Paolo a vicolo De Abate; via Lanza; via San Paolo ed è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in piazza Municipio nei 4 stalli tracciati a nord del blocco centrale, al fine di consentire la deviazione del traffico durante l’esecuzione dei lavori di asfaltatura della carreggiata. Anche in questo caso vengono effettuati i lavori di rifacimento dell'asfalto dopo gli scavi di Open Fiber.

Viale Aeronautica

Il giorno 21 novembre, dalle 8 alle 10, in viale Aeronautica, in fregio al numero civico 1 e dalle 10 alle 13, in via Armando Donna, in fregio al numero civico 10, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, a eccezione di quelli impiegati nello svolgimento dei lavori.