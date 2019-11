"Ecco cosa succede se guidate ubriachi"

Molti giovani sono vittime di comportamenti errati alla guida come alta velocità, guida distratta, mancato rispetto del codice della strada e abuso di alcool. I Giovani della Croce Rossa Italiana intendono produrre un cambiamento positivo sensibilizzando alla prevenzione dei rischi di incidenti legati ai vari comportamenti a rischio ed educare la popolazione tutta affinché ciascuno adotti uno stile di vita sano, intervenendo anche nei luoghi di aggregazione giovanile.

Lo stesso obiettivo è previsto anche dal Piano Locale della Prevenzione dell'ASL di Vercelli, che prevede azioni volte alla prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del divertimento e promozione della guida responsabile.

In occasione quindi della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, i Giovani del Comitato di Vercelli di Croce Rossa, in collaborazione con l’ASL e, in particolare, il Ser.D, proporranno un’attività sulla sensibilizzazione alla guida sicura e al problema dell’abuso di sostanze.

Le attività si rivolgeranno ad un target misto, ragazzi e adulti, e prevederanno un percorso da svolgere con gli occhiali Alcovista (un simulatore che riproduce lo stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di alcool) e la misurazione volontaria del tasso alcolemico.

L’attività si svolgerà venerdì 15 novembre in Piazza dei Pesci, nei pressi del locale Rosas Caffè, dalle ore 17:00.