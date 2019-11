Consumatori: bollette azzerate, anche Cerved promuove Ubroker

Le bollette azzerate di luce e gas, Canone Rai e accise incluse, con cui ‘uBroker SRL’ è divenuta nota alla grande platea di consumatori italiani, continuano a macinare strada.

Sono infatti oltre 10mila gli italiani che hanno raggiunto questo importante traguardo grazie all'erogazione, sulle rispettive fatture bimestrali di un volume complessivo di sconti in continua crescita che supera di gran lunga, al momento attuale, i 5 milioni di euro.

Dopo la certificazione di qualità secondo le preziose normative di classificazione UNI EN ISO, per il milionario distributore a Torino nel 2015, arriva un altro, importante riconoscimento.

Questa volta, a parlare, è ‘CERVED Group S.p.A.’, la più importante banca dati e di monitoraggio del grado di solvibilità e merito creditizio delle imprese italiane.

“La conferma del rating – si legge nel documento - riflette la continua crescita dei volumi di business, in ulteriore consolidamento nel FY19, accompagnata da una marginalità stabilmente superiore alle medie dei reseller”.

Per poi proseguire, alla voce ‘Costante crescita dei volumi di business’: “Anche nel FY18 è proseguito il significativo sviluppo del business di Ubroker, trainato dal social utility network “Zero”, che permette ai clienti di ridurre i costi della bolletta ed ottenere significativi sconti continuativi, segnalando e invitando altri potenziali clienti. Tale modello ha favorito la costante espansione del portafoglio clienti. Nel FY19 l’elevato tasso di acquisizioni mensili, unito al miglioramento del churn rate, dovrebbe consentire il raggiungimento di un fatturato di ca. 29,0 milioni. Cerved Rating Agency ritiene attendibili le previsioni del management, in considerazione dei risultati infrannuali del primo semestre 2019 (ricavi di 12,6 milioni) e dell’attuale ritmo di crescita del portafoglio clienti (ca. 26.600 POD/PDR attivi a settembre 2019)”.

Esprime viva soddisfazione Cristiano Bilucaglia, Presidente di ‘uBroker SRL’: “Gli utenti premiano la nostra instancabile attenzione e propensione al loro risparmio. Al loro denaro. In un momento storico in cui gli indicatori rilevano un sistema-Italia a crescita zero, le forniture domestiche rappresentano ancor più una voce di spesa importante nel bilancio delle famiglie. Fieri, dunque, di aver impiegato per primi la tecnologia espansiva dei social network per finalità di creazione, diffusione e condivisione di ricchezza e benessere effettivi per tutte le migliaia di italiani che ci danno ogni giorno sempre maggior fiducia: soddisfatti del servizio, proponendolo ad altri, azzerando così stabilmente le proprie fatture bimestrali di luce e gas”, conclude il noto ingegnere e mecenate piemontese, già eletto ‘Imprenditore dell’Anno’ nel 2015.