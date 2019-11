Tentano di vendere motoseghe "tarocche": denunciati due 50enni

I carabinieri della stazione di Desana hanno denunciato due persone per tentata truffa.

Verso le 14 di mercoledì un anziano ha chiesto l'aiuto dei carabinieri raccontando di essere stato vittima di una tentata truffa da parte di due persone che si erano posizionati ai margini di un incrocio del Comune di Asigliano a bordo di un furgone e stavano cercando di vendergli una motosega.

Sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Desana, competente per territorio, che ha identificato due 50enne di origine campana, gravati da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio che avevano posizionato davanti al furgone 5 motoseghe asserendo di essere di una nota casa costruttrice. In realtà, i militari da una più attenta ispezione, si sono poi accorti che si trattava di attrezzi di poco valore e che stavano effettivamente cercando di truffare degli anziani acquirenti. I due sono stati accompagnati in caserma e denunciati per tentata truffa in concorso e le 5 motoseghe sono state sottoposte a sequestro.

I due sono stati muniti anche di proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Asigliano per tre anni per evitare che possano tornare in futuro a commettere altri delitti.