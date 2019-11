La morte di Franca Musso resterà un mistero

Il giallo della morte di Franca Musso resterà senza soluzione: la Procura di Vercelli ha chiesto l'archiviazione per la vicenda legata al ritrovamento del cadevere della donna, chiuso in una valigia, avvenuto il 4 novembre 2017.

Nel corso delle indagini, molto difficoltose a causa delle condizioni in cui vennero ritrovati i resti della donna, che era scomparsa dalla sua casa di Tronzano più di un anno prima, non è stato possibile risalire né alle cause della morte né a chi abbia nascosto il cadavere della donna nella valigia poi ritrovata casualmente da alcuni cacciatori.

A distanza di qualche mese, un vercellese era finito nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio e occulatamento di cadavere, ma, nel corso delle indagini, il sostituto procuratore Francesco Alvino non ha poi trovato riscontri sufficienti a sostenere l'accusa. Il mistero legato alla fine di Franca Musso resterà tale.