Auto nel fossato, una persona ferita

Ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata finendo in un fosso. Incidente, poco prima delle 17.30 di giovedì a Ronsecco, sulla provinciale 1. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e una del distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenute per mettere in sicurezza la vettura, finita nel fossato, e il tratto di strada interessato. Una persona ferita è rimasta ferita e i sanitari del 118 intervenuti si sono occupati delle cure e del trasporto in ospedale.