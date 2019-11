Due tirocini sociali al Comune di Crescentino

Il Comune di Crescentino aderisce al “Progetto Povertà” realizzato dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali tramite la Cooperativa di animazione Valdocco di Torino. Si tratta di un tirocinio di inclusione sociale, previsto e disciplinato dalla Regione Piemonte, volto a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenza, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento nel mondo lavorativo.

La convenzione, che verrà siglata nei prossimi giorni, avrà la durata di 24 mesi, prorogabile per altri 24 mesi per i soggetti disabili, e di 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi, per gli altri soggetti. Saranno due le persone che verranno ospitate dal Comune di Crescentino, affiancati da tutor locali, e le stesse verranno scelte direttamente dal Ciss in base alle proprie idoneità rapportate ai servizi che andranno a svolgere.

“Sono molto soddisfatta che l’amministrazione comunale abbia avuto l’opportunità di aderire a questo importante progetto – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali, Antonella Dassano – perché credo sia un ottimo strumento per reinserire nel mondo del lavoro persone che si trovino in particolari situazioni di disagio economico, psicofisico e mentale. Sicuramente, in futuro, aderiremo anche ad altri progetti simili di inclusione sociale per offrire questa opportunità ad un sempre maggior numero di persone, nell’ottica di collaborazione tra l’ente pubblico e le strutture sanitarie che si occupano di tali particolari casistiche”.