Introduzione alla chitarra acustica

Seminario didattico del musicista Dario Fornana all'Università Popolare di Vercelli. L’evento, organizzato dal docente Massimiliano Portinaro, sarà una Masterclass all'interno del corso di Chitarra, tenuta - appunto - da Dario Fornana.

Il seminario sarà gratuito, a libera partecipazione ed è programmato, alle ore 21, per la giornata di martedì 14 gennaio 2020. L’evento in questione è organizzato presso la sede dell’Università Popolare ed è in collaborazione con EKO Music Group. Durante l’appuntamento sarà possibile provare, in prima persona, le nuove chitarre EKO della serie WOW.

Vi invitiamo a passare a trovarci in Segreteria – in Via Attone Vescovo 4, a Vercelli – dove ogni membro dello Staff sarà lieto di accogliervi e togliervi ogni curiosità durante le ore e i giorni seguenti: Martedì-Mercoledì dalle 17 alle 19 e Giovedì dalle 10 alle 12.

Ci potete trovare anche sul sito: www.unipopvercelli.it oppure chiamando il numero 016156285