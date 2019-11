Immagini dal Mappamondo: Turchia, il Paese dei Sultani

Riprendono giovedì 14 novembre le serate di Immagini dal Mappamondo, la fortunata rassegna di viaggi giunta alla sua 28° edizione. “In questa prima serata proporremo un magico luogo dove si incontrano Oriente e Occidente - commenta Ugo Breddo, ideatore e curatore dell’iniziativa – la Turchia, il Paese dei sultani, visto attraverso gli scatti di mia figlia Claretta”.

Il viaggio inizia da Istanbul, metropoli adagiata sulle rive del Bosforo, capitale di un impero che arrivò a minacciare l’Europa. Un luogo ricchissimo di monumenti come la Moschea Blu, con i suoi sei minareti, divenuto simbolo della città, la celebre chiesa di Santa Sofia, ornata di splendidi mosaici, vero prodigio dell’architettura, senza dimenticare il famosissimo Topkapi , antica residenza dei sultani ottomani. Ma Istanbul non è solo la somma di questi ed altri monumenti, ma una città che sorprende il visitatore per la sua popolazione caleidoscopica.

Dopo una veloce sosta nella capitale Ankara, per visitare il maestoso mausoleo di Ataturk, padre della moderna Turchia, le immagini si sposteranno in Cappadocia. Questa zona è una stranezza geologica di colline a nido d’ape e imponenti massi di bellezza ultraterrena: una stravagante favola. La topografia fantastica si sposa con la storia umana: le persone hanno a lungo utilizzato questa pietra tenera in cerca di rifugio sotterraneo, costruendovi case e chiese, quest’ ultime poi preziosamente affrescate.

Dopo aver presentato alcuni scatti di Konya, città dei dervisci rotanti, le immagini della relatrice porteranno il pubblico della rassegna a Pamukkale, patrimonio UNESCO, con le sue scintillanti terrazze, che rendono il luogo un soggetto fotografico unico al mondo. La città infatti è stata resa eternamente famosa dalle luccicanti terrazze bianche di calcite, attraversate da rivoli di acqua calda. Appena sopra i travertini si trova Hierapolis, antica città termale romana e bizantina, dove sono ancora presenti le rovine.

L’ ultima parte del viaggio infine risulta essere un vero salto nella storia, attraverso il ricchissimo parco delle rovine di Efeso, dominato dalla splendida biblioteca di Celso, per poi arrivare a Troia, la mitica città cantata da Omero.

Dunque un appuntamento da non perdere, per tutti coloro che fanno del turismo un mezzo di conoscenza, nella saletta Cav. Petri del CAI vercellese in via Stara, 1. La proiezione avrà inizio alle ore 21,1 5 e l’ingresso, come di consueto, sarà libero.