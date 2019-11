Iva Zanicchi, la musica, la vita, gli incontri

Tanta musica e racconti di vita in "Sono nata di luna buona", il one woman show in calendario lunedì 18 novembre alle 21 al Teatro Civico per la Stagione Comune di Piemonte Live.

Iva Zanicchi si racconta a partire da ricordi familiari mai dimenticati: la bellissima bisnonna Desolina, suo padre, la guerra, la vita dura e fiera delle località di montagna, i primi concorsi canori sino all'arrivo del successo al grande pubblico con il brano Come ti vorrei. Un incessante racconto dipanato tra musica e aneddoti a volte di grande ilarità, un percorso artistico di personal style firmato Iva Zanicchi nel quale vengono svelati gli alti e bassi della vita di questa grande artista, molte vicissitudini dietro le quinte, spesso con risvolti irresistibilmente tragicomici.

In "Sono nata di luna buona" la parola dà spazio alla musica: Testarda io, Zingara, La riva bianca la riva nera, Io ti darò di più, Come ti vorrei e tantissimi altri successi che sono il puzzle della vita di questa grande artista, uniti ai successi realizzati dagli incontri con amici come Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, Charles Aznavour e Domenico Modugno.



Biglietti da 25 a 8 euro; informazioni e biglietteria: via Monte di Pietà 15. Telefono 0161255544 oppure www.vivaticket.it