Ape ribaltato in strada: due persone in ospedale

Scontro tra una Dacia Duster e un Ape Max, nel pomeriggio di mercoledì a Saluggia: in seguito all'incidente, avvenuto in via Don Carrà, l'Ape si è ribaltato sulla carreggiata.

Una delle due persone a bordo del mezzo ribaltato ha riportato alcune ferite, mentre l’altra se l'è cavata con alcune contusioni: il personale medico intervenuto ha deciso di trasportare entrambi al Dea di Chivasso per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto dell'incidente, per i soccorsi, è intervenuta una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris che si è occupata nella messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti collegati all'incidente.