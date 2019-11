Croce Rossa, parte il corso per aspiranti volontari

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti Volontari. Il corso è rivolto a tutte le persone, dai 14 anni in su, che vogliono impiegare un po’ del loro tempo libero al volontariato nell'associazione.

Il corso verrà presentato martedì 19 novembre alle 20.45 nella sede del Comitato di Vercelli, in via Gioberti 53, durante un incontro in cui verranno illustrati il calendario e gli argomenti delle lezioni. Nel corso della serata sarà possibile iscriversi.

Il corso partirà il martedì successivo, 26 novembre, alle ore 21.

Durante le lezioni verranno illustrati i principi fondamentali a cui si ispira la Croce Rossa, i suoi ideali e la sua storia; si parlerà degli obiettivi strategici e della attività in cui sono coinvolti quotidianamente i Volontari. Saranno forniti alcuni utili e pratici elementi di primo soccorso e verranno spiegate, anche attraverso esercitazioni pratiche che coinvolgeranno direttamente in prima persona i partecipanti, alcune manovre salvavita.

È previsto un semplice test di valutazione finale che, se superato positivamente, consentirà all’Aspirante di assumere la qualifica di Volontario della Croce Rossa Italiana.

Ultimato il corso di formazione, dopo un breve tirocinio, chi sarà interessato, potrà proseguire con i successivi percorsi formativi.

Il corso è aperto ad un massimo di 25 aspiranti volontari.

È possibile effettuare già una pre iscrizione al corso visitando il sito: https://gaia.cri.it/

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a vercelli@cri.it