In giro con tre coltelli: denunciati due pregiudicati

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno denunciato due persone per detenzione illegale di armi e oggetti atti a offendere.

Per contrastare efficacemente il fenomeno dei reati predatori, anche in Valsesia i reparti della Compagnia di Borgosesia hanno intensificato i controlli in orario serale e notturno, su soggetti sospetti. Una pattugli dell’Aliquota Radiomobile lunedì sera, ha controllato due pregiudicati per traffico di stupefacenti. I due apparivano alquanto nervosi durante la fase di identificazione e pertanto sono stati sottoposti a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati trovati tre coltelli posti sotto sequestro.

I due sono stati accompagnati in caserma e al termine degli accertamenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vercelli per detenzione illegale di armi e oggetti atti a offendere.