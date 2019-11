La Polizia stradale ha denunciato un cittadino dominicano, che aveva causato un incidente stradale in via Trieste e poi si era allontanato dalla scena del sinistro, per guida in stato di ebbrezza e senza patente.

L'uomo ha prima tamponato un'auto, per poi finire contro alcune vetture parcheggiate, riuscendo infine ada allontanarsi. Gli agenti della Polizia stradale lo hanno raggiunto e identificato, denunciandolo.