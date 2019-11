Nuovo parcheggio di via Derna: via due piante malate. In arrivo 15 essenze nuove

Sono alle battute finali i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Derna, a fianco dello stadio. Dopo la sistemazione dell'area (quella sulla quale avrebbe dovuto sorgere il museo dello Sport), che ora è pressoché interamente asfaltata, nella giornata di lunedì sono iniziati i lavori di abbattimento di due piante poste a ridosso dell'area: un albero che si sarebbe trovato nello spazio di transito tra l'attuale parcheggio a servizio di parco Camana e la nuova area di sosta, oltre a un altro esemplare in mediocri condizioni di salute.

I lavori, effettuati dopo i controlli dell'agronomo incaricato dal Comune di Vercelli, passeranno poi a interessare anche due piante del limitrofo Parco Camana, dove l'abbattimento riguarda un olmo che presenta grosse branche secche e un prunus pissardiormai secco posto sul lato del parco verso via Tripoli.

A lato del nuovo parcheggio, com'era previsto nel progetto e a compensazione degli abbattimenti, verranno piantumati 15 esemplari arborei, in ossequio a quanto previsto dal regolamento comunale del verde pubblico, che prevede che ad ogni abbattimento corrisponda almeno la piantumazione di una nuova essenza.

L'apertura del nuovo parcheggio, salvo sorprese dell'ultima ora, dovrebbe avvenire entro un mese, intorno al periodo natalizio.