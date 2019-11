Auto fuori strada, persona ferita

Una persona è rimasta ferita, nel pomeriggio di lunedì, a Santhià, in un incidente stradale avvenuto in corso 2 Giugno. Per i soccorsi sono intervenute una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià dei Vigili del Fuoco.

L'incidente ha coinvolto una solo autovettura, uscita di strada per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

. L'intervento è valso alla messa in sicurezza dell'autovettura coinvolta e di tutto il tratto di strada interessato. Il personale sanitario del 118 siè ooccupato della persona ferita, mentre i Carabinieri stanno chiarendo la dinamica del sinistro.