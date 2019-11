Tre feriti in un tremendo frontale. Grave un 27enne - foto

E' di tre feriti, di cui uno ricoverato in gravi condizioni, il bilancio dello scontro frontale avvenuto questa mattina (lunedì) intorno alle 7, sulla provinciale 194 tra Mede e Pieve del Cairo in località Tortorolo. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, forse causato da una manovra di sorpasso azzardata.

L'impatto violento ha coinvolto una Golf Wolkswagen, proveniente dalla frazione Tortorolo con a bordo un ragazzo di 27 anni e una ragazza 20enne e un furgone con a bordo un uomo di 40 anni e una 43enne. Nel sinistro coinvolto anche un mezzo pesante che non è riuscito ad evitare l'impatto con il furgone.

Sul posto sono giunte due ambulanze e due automediche per soccorrere i feriti con un elisoccorso proveniente da Como e una squadra di vigili del fuoco di Mede. Il 27enne alla guida della Golf, è stato estratto dalle lamiere dell'auto in gravi condizioni ed è stato elitrasportato al San Matteo di Pavia, stando ai primi riscontri clinici avrebbe riportato un trauma cranico e toracico e varie contusioni di media entità. Feriti anche la ragazza 20enne e la conducente del furgone di 43 anni trasportati nel nosocomio pavese e al civile di Vigevano con lievi trauma cranici.

La strada è stata chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della stessa al passaggio dei veicoli. Il traffico, compreso alcuni pullman scolastici, è stato deviato nelle strade attigue. Sul posto gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per i rilievi di legge.