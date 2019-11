Basket, PFV torna alla vittoria

La PFV torna alla vittoria, nella sesta di andata del campionato di serie C, battendo piuttosto agevolmente il Cipir Basket VCO, ad Ornavasso, per 41-64, al termine di una gara, peraltro bruttina, ancora caratterizzata da numerosi errori al tiro (42% da due; 28% da tre 55% ai liberi) ed un po’ condizionata dagli infortuni della bomber Pollastro già nel primo tempo (11 p.ti per lei) con conseguente uscita dal campo, e di Rey nella ripresa, con conseguenza analoga. Da registrare il buon “ritorno”, quanto a prestazione in attacco, di Acciarino con 17 p.ti (7/11 da due e ¾ ai liberi).

Nel primo periodo le due formazioni ribattevano colpo su colpo e le padrone di casa erano brave a rintuzzare i tentativi di allungo della PFV, così da restare in scia e chiudere sul 15-19 la frazione di gioco. Nel secondo, invece, le ospiti riuscivano a mettere a segno un primo parziale rilevante e chiudevano il quarto avanti di nove punti: 28-37.

L’intervallo lungo faceva bene, evidentemente, alle ragazze di Pomelari e Congionti, le quali tornavano in campo con grande energia e mettevano in mostra una difesa molto efficace che annichiliva letteralmente le cusiane, posto che esse, a loro volta, smarrivano del tutto la via del canestro. Ne scaturiva un parziale di quarto di 1-14 cosicché la terza frazione si chiudeva 29 a 51, con un buon tesoretto di 22 lunghezze che le vercellesi avrebbero ben amministrato sino al termine. Nel quarto finale, infatti, non cambiava nulla ed il divario rimaneva pressoché immutato sino al 41-64 finale.

Prova confortante quindi della squadra vercellese, con un +69 di valutazione complessiva nello “scout”, a dimostrazione che tutte le dodici giocatrici impiegate hanno fatto il loro dovere in campo, e che hanno cominciato a scrollarsi di dosso la “mini” crisi di inizio campionato. Domenica prossima settimo turno, a Vercelli contro BEA Chieri, squadra alla portata della PFV, ma da affrontare con la giusta concentrazione, per tentare immediatamente il bis.

CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE – 6^ giornata di andata Cipir Basket VCO - Pallacanestro Femminile Vercelli 41-64 (Parziali: 15-19; 28-37; 29-51) Tabellino: Bassani 5; Acciarino 17; Pollastro 11; Ansu 7; Deangelis 5; Scarrone 8; Rey 2; Coralluzzo 2; Sarrocco 5; Ronca ; De Ciccio 2; Bertelegni-.all. Wannes Pomelari – aiuto allenatore : Andrea Congionti.