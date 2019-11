Pro Vercelli bloccata sull'1 a 1

La Pro gioca meglio e crea tante occasioni ma il punteggio è di 1 a 1. Rosso (autore del vantaggio momentaneo dei bianchi) e Comi sono i più in palla. Nel Giana Erminio giganteggia il regista Remedi, gran regista autore del gol del pari.

Pro Vercelli-Giana Erminio 1-0

MARCATORI: Rosso (PVc) al 1’; Remedi (GE) all’11;

AMMONITI: Gilardino della Pro Vercelli;

PRO VERCELLI: Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Bani, Grossi, Varas; Azzi, Comi, Rosso.

A disposizione: Saro, Foglia, Erradi, Cecconi, Mal, Ciceri, Della Morte, Russo, Romairone, Iezzi, Carosso, Merio. All. Gilardino.

GIANA ERMINIO (4-3-1-2): Marenco; Perico, Gambaretti, Pirola, Montesano; Remedi, Capano, Piccoli; Pinto; Cortesi, Mutton.

A disposizione: Leoni, M’Zoughi, Pedrini, Gioè, Perna, Stanzione, Serafini, Otele, Fumagalli, Zulli, Sosio, Cazzago. All. Albè.

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna

PRIMO TEMPO

Dopo 28 secondi Pro in vantaggio con Simone Rosso. L’esterno, ricevuta palla in posizione centrale, si sposta sulla sinistra poi, in area, calcia; il tiro, deviato da un difensore, s’insacca alle spalle dal portiere della squadra di Gorgonzola.

La Pro sciupa l’opportunità del raddoppio con Azzi che, solo davanti al portiere ospite, sciupa con un tocca che termina alto.

Pareggio della Giano Erminio. Cross dalla destra di Capano, Remedi (ex Arezzo) mette dentro di testa. È il minuto 11.

Varas atterrato in area, l’arbitro non vede ma sente le proteste di Gilardino e lo ammonisce (23’).

Il possesso palla è della Pro, che gioca bene: il nuovo modulo di Gilardino funziona. L’arbitraggio non pare all’altezza.

La Giano Erminio ha nel centrocampo il suo punto di forza, grazie alla regia di Remedi e alle incursioni di Capano (mezzala che svaria in fascia). Bene nella Pro soprattutto Comi e Rosso.

Fallo laterale per la Pro dai 40 metri, Rosso porge a Comi che, da lontano, tenta una girata; il tiro termina fuori, ma l’idea era ottima. La Giana Erminio si difende con un certo affanno.

A 7 dal termine Remedi (il migliore in campo) tenta un tiro al volo d’esterno su angolo: fuori ma bello, bello, bello.

A 4 dal termine Comi, da posizione angolata, costringe il portiere ospite a salvarsi in angolo. Sul corner ancora Comi, di testa, manda però sul fondo.