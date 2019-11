Chiama il pronto soccorso perché la donna che assiste sta male. Ma, all'arrivo dell'ambulanza, l'anziana rifiuta il ricovero. Solo che, durante il ritorno, l'autista dell'ambulanza si è sentito male, intossicato dal monossido di carbonio che si era evidentemente sviluppato nell'alloggio.

E' accaduto a Vercelli, in via Massaua 50.

Alla fine sono finiti tutti in ospedale: l'autista, che per fortuna non sembra essere grave e anche la badante e l'anziana. Che comunque stanno bene