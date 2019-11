Colpito da un ramo mentre taglia legna: è grave

Colpito da un ramo mentre strava tagliando legna nei boschi, un uomo è finito in ospedale, trasportato in elisoccorso al Maggiore di Novara dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto nella giornata di domenica in una delle frazioni di Cellio: a restare gravemente ferito è un uomo di 57 anni, che stava tagliando legna. La dinamica dell'incidente è ancora parzialmente da chiariare: secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un grosso ramo, riportanto serie lesioni.

Sul posto, per i soccorsi, è stato fatto intervenire l'elicottero del 118 che ha trasportato il ferito al Maggiore di Novara, dove è stato ricoverato in codice rosso.