Sesta vittoria per Engas Vercelli

Sesta vittoria consecutiva di Engas Hockey Vercelli, su Teamcarservice Monza per 7-5 davanti ad un buon pubblico al Palapregnolato. Una partita brillante in cui i vercellesi si sono imposti per forza del collettivo ed esperienza. Hockey Vercelli scende in campo con: Francazio, Motaran, Brusa, Monteforte e Pasciullo fra i pali. Monza: Uboldi, Salvadò Marles, Mariani, Luppi e il portiere De Biasi.

Primo tempo altamente spettacolare, per velocità e qualità di gioco espressa da ambo le squadre, con rovesciamenti di fronte continui nelle azioni e nel punteggio. Particolarmente importante nell’economia della prima frazione, il gol di Motaran, del 3-2 che permette alla squadra di reagire al pareggio degli ospito e apre la strada per il 5-3 con cui si va a riposo in favore di Hockey Vercelli.

Secondo tempo: la ripresa si apre con un rigore trasformato da Francazio per il 6-4, il tempo scorre con la partita sempre viva, ma con i bicciolani impegnati sia ad attaccare che a gestire con un buon possesso palla. Molti tiri per la compagine di casa, a cui manca la precisione sino al 7-4 di Motaran.

Tabellino reti: primo tempo: 16’ Monteforte (HV) 1-0; 15’ Brusa (HV) 2-0; 12’ Mariani (Monza) 2-1; 10’ Uboldi (Monza) 2-2 ; 5’ Motaran (HV) 3-2; 3’ Orso (HV) 4-2; 1’ Luppi (Monza) 4-3; 1’ Brusa (HV) 5-3. Secondo tempo: 23’ Francazio (HV) 6-3; 16’ Mariani (Monza) 6-4) 5’ Motaran (HV) 7-4; 4’ Uboldi (Monza) 7-5