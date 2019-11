Esplosione di Quargnento: fermato il proprietario della cascina

Il proprietario della cascina di Quargnento, nell'alessandrino, esplosa nella notte tra lunedì e martedì causando la morte di tre vigili del fuoco e il ferimento di altri due colleghi e di carabiniere, è in stato di fermo dalla notte. Al termine di un lungo interrogatorio avrebbe confessato ai carabinieri di Alessandria di aver causato l'esplosione per incassare i soldi dell'assicurazione che aveva attivato sull'edificio: oltre un milione di euro.

All'uomo sono state contestate le accuse di omicidio plurimo (per non aver avvertito i soccorritori della presenza delle bombole esplose in un secondo momento), disastro colposo, lesioni volontarie, frode. A piede libero è indagata anche la moglie.

Nella notte il Comando provinciale dei Carabinieri di Alessandria ha diramato un comunicato in cui annuncia che, "Al termine di serrate ed articolate indagini, abbiamo proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei delitti di disastro doloso, omicidio, e lesioni volontarie". In corso, ad Alessandria, la conferenza stampa in cui il procuratore capo sta rendendo noti i particolari dell'indagine.