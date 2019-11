Fanno sparire la carne nelle borse schermate: denunciate due nomadi

Entrano al supermercato e, utilizzando una borsa schermata per evitare l'antitaccheggio, fanno sparire varie confezioni di carne. E' successo venerdì pomeriggio a Livorno Ferraris, dove i carabinieri hanno denunciato due nomadi per furto aggravato in supermercato.

Al fine di contrastare il fenomeno dei reati predatori, i carabinieri della stazione di Livorno Ferraris hanno intensificato i servizi in orario pomeridiano nei pressi delle attività commerciali che talvolta finiscono nel mirino di malintenzionati che approfittano della ressa, asportando merci di ogni genere. Nel tardo pomeriggio di venerdì è giunta una richiesta di intervento da parte del gestore di un supermercato che ha segnalato due donne nomadi che si erano allontanate senza pagare della merce.

Dalla visione delle immagini del circuito chiuso del supermercato i carabinieri hanno accertato che le due avevano asportato diverse confezioni di carne, occultata poi all’interno di alcune borse schermate, in modo tale che non ne era stata segnalata la presenza alla cassa. I militari hanno poi visto che le due donne erano salite a bordo di una utilitaria e, attraverso il numero di targa, sono risaliti alla proprietaria e alla passeggera. Le due donne, di origine rumena, domiciliate a Crescentino, sono state così identificate e denunciate alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso.