Tremendo scontro: ferito in codice rosso e auto in bilico su un canale

Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso, nella serata di venerdì, dopo un tremendo incidente stradale che ha coinvolto due vetture in transito sulla provinciale tra San Nazzaro Sesia e Biandrate.

Nell'impatto tra due vetture, completamente distrutte nell'incidente, una donna è rimasta incastrata tra lamiere: estratta dal personale dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Novara e affidata alle cure del 118, è stata trasferita al Maggiore della Carità in codice rosso.

Una delle auto coinvolte, balzata fuori dalla sede stradale, è rimasta incastrata tra la vegetazione in bilico su un corso d’acqua: le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area sono durate a lungo e hanno coinvolto, oltre a Vigili del Fuoco e personale sanitario, anche la Polizia stradale che si sta occupando di ricostruire la dinamica dello scontro.