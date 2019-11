Salone dell'Orientamento: le scuole incontrano studenti e famiglie

Compie 10 anni la “Giornata dell’orientamento”, iniziativa nata per aiutare gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie a muoversi tra le molte offerte formative delle scuole superiori e delle agenzie formative presenti sul territorio provinciale.

L’appuntamento, organizzato dall'ufficio della Consigliera di Parità della Provincia, insieme a Obiettivo Orientamento Piemonte e con la collaborazione di Confindustria, Università e ministero dell'Istruzione è in programma domani, sabato 9 novembre a Vercelli, nei locali dell'ex Ospedaletto, di viale Garibaldi 98) dalle ore 9,30 alle 16,30, mentre a Borgosesia l'appuntamento è per sabato 16 novembre, dalle 9,30 alle 13,30.

"L’orientamento scolastico - spiega la consigliera Bassignana - è un’attività fondamentale per aiutare studenti e famiglie a capire come muoversi in vista della scelta della scuola superiore, ma anche per contrastare gli stereotipi di genere e sociali, come l’idea che ci siano scuole siano più adatte ai maschi o alle femmine".

L'appuntamento, cui sono invitati tutti gli studenti delle scuole medie del vercellese, si apre con un seminario sul tema "Genitori e figli: scegliere insieme", al quale partecipano oltre a Lella Bassignana anche l'assessore regionale Roberto Rosso, i rappresentanti dell'Università, la dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale, Elisabetta Milazzo, Paolo Celoria che presenterà i servizi di orientamento offerti dalla Regione e un rappresentante di Confindustria che illustrerà prospettive e sbocchi occupazionali in provincia di Vercelli.

Dalle 10,30 alle 13 e dalle 14 alle 16,30 ci sarà poi la possibilità per genitori e ragazzi di visitare gli stand allestiti dalle scuole superiori e dalle agenzie formative del territorio.