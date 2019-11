Un cinghiale per le strade di Torino: il video diventa virale

Una scena davvero da non credere ai propri occhi. Via Ormea, esterno notte. Una macchina procede ad andatura moderata fino a quando i fari anteriori non illuminano una presenza davvero incredibile: un cinghiale, che scorazza in mezzo alla strada.

Il video è stato girato nella serata di mercoledì e postato sui social dall'autore, Vincenzo Vullo. E in breve è diventato virale. L'animale, che a prima vista potrebbe anche sembrare un grosso cane, ben presto per il pelo ispido e l'andatura caracollante si rivela per la sua reale natura: un "cugino" selvatico del più comune maiale, probabilmente sceso dalle colline in cerca di cibo.

Al di là della sorpresa, si conferma così nella maniera più eclatante l'allarme che da più parti viene lanciato (associazioni di categoria del settore agricolo soprattutto) sulla presenza di animali selvatici ormai a ridosso dei centri abitati. Non solo i paesi isolati, ma anche nelle città più grandi. Addirittura Torino. Un vero allarme non solo per i possibili danni alle coltivazioni, ma anche per gli incidenti causati dall'attraversamento delle strade da parte di cinghiali e altre specie selvatiche.

Di certo, l'insolito "pedone" di via Ormea resta uno dei casi più incredibili. Solo un grande spavento (soprattutto per l'animale, probabilmente disorientato in un ambiente così diverso da quello dove è abituato a vivere).