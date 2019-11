Dà di matto al Pronto soccorso e aggredisce i carabinieri

Agitato perché la compagna, portata al Pronto soccorso per un malore, stava attendendo di essere visitata da un tempo più lungo di quello che lui riteneva legittimo, ha iniziato a dare in escandescenza contro i sanitari, impedendo loro di lavorare (e allungando ovviamente i tempi per tutti).

Scene, purtroppo, non infrequenti nei Dea di molti ospedali, Vercelli compreso, purtroppo. Così, a malincuore, il personale sanitario ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine nella speranza di riportare la calma. Invece l'uomo, un 38enne di Vercelli, alla vista dei carabinieri anziché calmarsi ha iniziato a inveire contro di loro, minacciandoli e spintonandoli, nonostante fosse stato invitato a stare calmo e a uscire dal nosocomio. Poi, alla richiesta di esibire i documenti, si è rifiutato e, dimenandosi violentemente, ha costretto i militari a immobilizzarlo con l’aiuto dei colleghi di un'altra pattuglia accorsa in aiuto.

Alla fine il vercellese è stato accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, dichiarato in stato di arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per oltraggio e interruzione di pubblico servizio. Su disposizione del pubblico ministero della Procura di Vercelli è stato posto agli arresti domiciliari per essere tradotto nella venerdì mattina innanzi al Tribunale per il processo per direttissima.