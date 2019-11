Due auto fuori strada: ci sono feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 10,30 sulla provinciale 455 in direzione Trino, all'altezza della stazione di rifornimento Repsol. Nello scontro le due vetture sono finite fuori strada riportando ingenti danni.

Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli che ha provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli, uno dei quali alimentato a gas naturale, e ha coadiuvato le operazioni sanitare, occupandosi di estrarre due occupanti rimasti feriti. I due, marito e moglie, sono poi stati affidati alle cure del 118. Per i soccorsi sono intervenuti anche i mezzi della Croce rossa, i carabinieri e la polizia che stanno accertando la dinamica dell'accaduto.