Anpi: nuova sede e presentazione del libro di Verri

Venerdi 8 novembre 2019 l’ANPI Vercelli invita iscritti, simpatizzanti, donne e uomini resistenti a partecipare a due momenti di incontro, ascolto, dialogo e convivialità.

Alle 18 verrà presentato, presso il Mondadori Store di via Cavour 4, Un altro candore, il nuovo romanzo di Giacomo Verri: un'appassionante storia di conflitti ed amori ambientata nell’Italia della Resistenza e degli anni Novanta.

L’appuntamento, organizzato da ANPI Vercelli in collaborazione con Mondadori nella persona di Alessandro Barbaglia, è il prologo della rassegna ‘Oltre il Ponte – parole resistenti’ progetto di incontri mensili 2020 con autori ed opere ‘resistenti’ che prende spunto dal testo della lirica di Italo Calvino diventata canzone della Resistenza con le note di Sergio Liberovici.

Saranno incontri importanti per rimarcare il dovere morale e civile che ognuno di noi ha, nel vissuto del suo quotidiano, di resistere alle ingiustizie ed alle violenze.



A seguire, alle 20 al Circolino dell’Isola l’AXANPI, merenda sinoira resistente a sostegno del trasloco della Sezione Anpi di Vercelli nella nuova sede nei locali che si affacciano sul Loggiato San Pietro Martire. Meglio prenotarsi al più presto al numero 3491282131.