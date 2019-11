Violenza sessuale e maltrattamenti: arrestato un 53enne

Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: con queste accuse un 53enne vercellese è finito in manette, arrestato dalla Polizia di stato in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.



Per anni l’uomo, vercellese e residente in città, si è reso responsabile di numerosi reati tra cui spiccano maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della convivente, oltre che rapina, falso lesioni personali e minacce.



In particolare, nel 2011, le forze dell’ordine erano intervenute nella sua abitazione, chiamate da un vicino di casa che aveva sentito urla provenire dall’appartamento dell’uomo, trovando la compagna dell’arrestato con la faccia ricoperta di sangue. nell'occasione l'uomo aveva tentato di inscenare un finto incidente domestico, ma l forze dell'ordine avevano poi dimostrato che l’aggressione subita dalla donna era solo l'ultimo atto di una lunga serie di violenze e minacce di morte subite da tempo.

Nel 2015 l’uomo aveva cercato di violentare la convivente, che si era rifiutata di avere un rapporto sessuale e anche in questo caso gli agenti erano riusciti a bloccare l’azione dell’uomo in procinto di compiere la violenza, con la donna già spogliata con la forza e senza indumenti intimi.

L’indole violenta dell’uomo era stata ulteriormente evidenziata quando a seguito di un litigio per motivi di circolazione stradale aveva aggredito verbalmente e fisicamente l’altro automobilista, salvato anche in questo caso dall'intervento degli agenti.



L'uomo, raggiunto dagli agenti della sezione “Catturandi” della Squadra Mobile di Vercelli, è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Bielliemme dove dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione.