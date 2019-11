Ventotto cartucce nascoste nell'armadio

I carabinieri della stazione di Casanova Elvo, nel Pomeriggio di ieri 6 novembre: i carabinieri di Casanova Elvo. procedono ad una perquisizione alla ricerca di armi in un’abitazione di un 48 enne, celibe, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso dell’operazione, tuttavia, i militari trovano in un armadio 28 cartucce da caccia mai denunciate che vengono poste sotto sequestro.

Il 48 enne è stato deferito per detenzione abusiva di munizionamento alla Procura della Repubblica di Vercelli, poiché, a prescindere dal numero di munizioni, non aveva alcun titolo autorizzativo per detenerle (licenza di caccia).

Tra i molteplici compiti delle stazioni dei carabinieri c’è anche quello del controllo dei possessori di armi. Tutte le persone che detengono a vario titolo armi o munizioni devono averne titolo e denunciarli alle forze dell’ordine (polizia nei centri cittadini e stazioni carabinieri per i paesi in periferia). L’errore che spesso fanno i detentori di armi è quello di pensare che basti denunciare solo le armi detenute e non anche il munizionamento che invece alla stessa stregua va denunciato. Chi possiede delle armi deve ricordare che in base all’articolo 26 della legge numero 110 del 18 aprile 1975, è soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, se detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.