Gol e spettacolo nel derby tra Amatori ed Engas Hockey Vercelli

Goldeada e spettacolo nel recupero del derby vercellese fra Amatori ed Engas Hockey Vercelli: finisce 4-12 con 4 gol di Matteo Brusa e triplette di Monteforte e Francazio. Engas entra in campo con: Francazio, Motaran, Brusa, Monteforte e Lo Priore fra i pali.

Subito dopo il fischio d’inizio, Brusa tira da destra e pochi istanti dopo Motaran sfonda da sinistra. Brusa segna subito dopo da destra l’1-0 per Engas, pareggia Macini dopo soli 15 secondi. Al 22’ Francazio segna l’ 1-2. Il tempo scorre con iniziative da ambo le parti, fra cui da segnalare una traversa di Monteforte al 19esimo, dopo un’azione complessa condotta da tutta la squadra; al 16’ Lo Priore para su Macini. Un minuto dopo, ancora Brusa segna, in contropiede, portando lo score sul 1-3. Sempre Macini ci prova poco dopo, solo davanti a Lo Priore, ma sbaglia. All’11esimo, Orso rileva Brusa. Al 9’ combinazione centrale Francazio, Motaran che termina fuori di niente. Pochi secondi a seguire, tiro diretto concesso ad Hockey Vercelli per farlo di Camparati (cartellino blu) su Motaran: Monteforte non riesce nella trasformazione. Rientra Brusa per Orso e immediatamente segna ancora: 1-4 con tiro centrale. A 7 minuti dal termine della prima frazione, Orso rileva Monteforte. Poco dopo, bella parata di Lo Priore su Penso. A seguire, clamorosa traversa intera colta da Brusa. Arriva a stretto giro il secondo gol di Amatori: 2-4 ad opera di Penso. Si va a riposo sul 2-5: Motaran segna a 54” dal termine del primo tempo sotto porta.

Secondo tempo: c’è Pasciullo fra i pali di Hockey Vercelli. Immediatamente la quarta marcatura di Brusa: tiro centrale, 2-6. Seguono: un tiro di Francazio leggermente fuori, uno di Motaran e un tentativo di Brusa da fuori, parato. Monteforte porta lo score sul 2-7 con tiro dalla sinistra su assist di Motaran. Ancora “Il pistolero” ribadisce in porta un rimbalzo della difesa dell’ Amatori, siamo sul 2-8 al 14’. Pochi secondi dopo, Francazio realizza il 2-9 da fuori con palla nell’angolino destro. Il 2-10 arriva con Fiorentino, entrato al posto Brusa; al 12’, Monteforte si ripete per il 2-11, realizzando da fuori area e insaccando la pallina nell’angolino sinistro. A 9’ dal termine, rigore per Amatori, realizzato da Tarsia, 3-11. A 5’ dalla fine, 12esima rete di Hockey Vercelli: Francazio realizza su assist di Bertolini, che ha sostituito Motaran. Seguono rapidi cambiamenti di fronte e, proprio alla sirena finale, Tarsia infila il 4-12 su contropiede.

Prossimo appuntamento di Engas Hockey Vercelli sabato 9 novembre ore 20.45, al Palapregnolato, contro Teamservicecar Monza.